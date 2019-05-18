ABD enerji devi Basra'dan çekildi

ABD’li ExxonMobil şirketi, personelini Irak’ın güneyindeki Basra petrol sahalarından tahliye ettiğini açıkladı. Irak Petrol Bakanlığı da bu durumun Basra’da petrol üretimine etki etmeyeceğini duyurdu.

Amerikan enerji devi ExxonMobil şirketi, Irak’ın güneyindeki Basr’da bulunan Batı Kurna 1 adlı petrol bölgesinde çalışan personelini çektiğini açıkladı.

Rudaw'a göre, ExxonMobil tarafından son açıklamada “Titizlikle Irak’ın durumunu gözlemliyoruz ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile bağlantıdayız” ifadelerine yer verilmişti.

Öte yandan Irak Petrol Bakanlığı, ExxonMobil’in bu kararının Basra’da petrol üretimini etkilemeyeceğini açıkldı.