Suudi Arabistan'ın "Mekke Yemen güçleri tarafından hedef alınacak" yalanı

Suud Arabistan yetkililerinin Yemen direniş güçlerini Müslümanların en kutsal mekanlarından sayılan Mekke'yı hedef almaka suçlaması Riyad'ın Yemen güçlerine karşı psikolojik savaşı ve bu güçlerin Suudi petrol tesislerine saldırısında elde ettiği başarılar çerçevesinde olduğunu gösteriyor.

Suudi gazetesi Okaz, geçtiğimiz günlerde Yemen Ensarullah Hareketi'nin Mekke'ye yönelik füze fırlattığını ancak Riyad'ın buna karşılık verdiğini iddia etmişti.

Yemen halkının beş yıl boyunca direnişi Suudi koalisyonunun siyasi ve askeri yenilgisini kanıtlıyor. Fakat Suudi rejimi böylesi iddialarla Yemen'e "vahşice saldırısını" arttırmaya çalışıyor.

Suudilerin bu tür iddiaları onların kutsal bir kent olan Mekke'yi Yemen güçleri tarafından hedef alındığını kamuoyuna aktarmaya çalıştığını gösteriyor.

Yemen direniş güçleri son günlerde bu psikolojik ve medya savaşına bakmaksızın Suudi Arabistan ve BAE’de 300 askeri ve hayati hedefi vuracaklarını açıklamıştı.

Başta saha gelişmeleri olmak üzere Yemen'deki son gelişmelerle direniş güçlerinin Suudilerin mevzilerine karşı yaptığı operasyonlar bu güçlerin Suudi Arabistan ile BAE’ye verdiği yanıtın yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor. Zira Yemen halk güçleri daha önce bu ülkelerin topraklarında onlara böyle bir karşılık vermemişti.

Suudi Arabistan da Yemen’e saldırmasından beş yıl sonra bu ülkenin halkının yenilgiye uğramadığı ve direnişlerinin yeni bir aşamaya girdiğini fark etmiştir. Suudi rejimi Müslümanların kutsal yerlerinden sayılan Mekke’nin Yemen güçleri tarafından hedef alınması iddiasıyla onları kışkırtıp psikolijik bir ortam yaratmaktadır. Suudiler ayrıca Yemen’in yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere bu ülkenin çocuklarıyla kadınlara yönelik saldırılarını artmıştır.

Mekke’nin Yemen güçleri tarafından hedef alınması iddiası, bir yandan İslam ülkeleriyle kamuoyu ve uluslararası toplumu saptırmak bir yandan da Yemen direniş güçlerine karşı koymak için planlandığı açıktır. Çünkü Suudi Arabistan bunun doğru olduğunu gösterecek herhangi bir kanıt sunmamıştır.

Hazırlayan:

Fatemeh Salehi