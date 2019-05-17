Suudilerin Sana'ya saldırılarında yaralıların sayısı 71'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Yusuf el-Hadiri, Sana’da dördü çocuk olmak üzere altı sivilin hava bombardımanında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yemen merkezli Al Masirah televizyonunun haberine göre; Hadiri yaptığı son açıklamada, Sana'da konutların hedef alındığı saldırılarda 27’si çocuk, 17’si kadın olmak üzere toplam 71 kişinin yaralandığını belirtti.

Arap koalisyonu, başkent Sana'da düzenlediği hava saldırısında bir yerleşim birimini hedef almıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Yemen'de savaşın başlamasından bu yana en az 7 bin 300 çocuğun öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor.