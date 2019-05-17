İran Yemen'deki sivil yerleşimlerin vurulmasını şiddetle kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Yemen başkenti Sana’da sivil yerleşim bölgelerinin Arap Koalisyonu güçleri tarafından bombalanmasını şiddetle kınadı.

Mübarek Ramazan ayında Yemen’e yönelik yapılan hava saldırısı sonucu hayatını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunan Musevi, “Uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerini sorumluluklarını yerine getirmeye ve herhangi bir şekilde bu suçları tekrar etmelerini engellemeye çağırıyoruz.” dedi.

Bunlara ilave olarak Musevi, “Yemen işgalcilerine bombalar ve silahlar sunarak destek veren ülkeler bu cinayetlerde ortaktır ve hesap vermeleri gerekir.” diye konuştu.

Yemen merkezli Al Masirah televizyonunun haberine göre Arap koalisyonu, başkent Sana'da düzenlediği hava saldırısında bir yerleşim birimini hedef aldı.