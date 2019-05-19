Yemen'den Suudi Arabistan'da düzenlenecek iki olağanüstü zirveye tepki

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden,Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini 30 Mayıs'ta Mekke'de düzenlenmesi planlanan acil iki zirveye davet eden Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in çağrsına tepki göstererek, “Tüm özgürlüksever devletlere şunu ifade etmek isterim ki, Yemen’e saldırıya engel olmayan savaş destekli oturumlara katılmamakla Yemen halkının kanının dökülmesine mani olabilisiniz.” dedi.

Muhammed Ali el-Husi’nin paylaşımında, “Bu tür oturumlar aslında İslam ümmeti ve Filistin meselesi için komplo kurmayı veya Yüzyılın Anlaşmasının tanıtımını amaçlıyor.” ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırılan habere göre, Kral Selman, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, Mekke'de 30 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan acil iki zirveye davet etti.