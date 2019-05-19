Yemen güçleri Suudilerin mevzilerini balistik füzeyle vurdu

Al Mayadeen kanalında yer alan habere göre, Yemenli bir kaynak, ülkenin ordusu ve gönüllü halktan oluşan güçlerin füzeli operasyon düzenlediğini duyurdu.

Yemen güçleri Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Asir vilayetine bağlı Al Raboah bölgesindeki mevzilerini iki adet Zelzal-1 balistik füzeyle hedef aldı.

Yemen direniş güçleri ayrıca Ed-Dali vilayetindeki Suudilere ait Al-Sadrin askeri üssüne üç adet Zelzal-1 balistik füze fırlattı.

Yemen ordusu tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu çok sayıda Suudi asker etkisiz hale getirildi veya yaralandı.