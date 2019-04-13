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13 Nisan 2019 - 13:50

İranlı yetkili:

İran-Türkiye ilişkileri en iyi seviyede

İran-Türkiye ilişkileri en iyi seviyede

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehryari, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ile bir araya gelerek karşılıklı ilişkileri görüştü.

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehryari, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ile bir araya geldi.

Batı Azerbaycan eyaletinin yönetim merkezi Urimye kentinde gerçekleşen görüşmede Vali Şehryari, halihazırda İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en iyi seviyede olduğunu belirterek, bu eyaletin de tüm alanlarda Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediğini sölyedi.

"Ekonomik, kültürel, sosyal ve politik ilişkilerin artması iki ülkenin hedefleri arasında yer almaktadır." diyen Şehryari, Türkiye sınırında olan Batı Azerbaycan eyaletinin bu hedefin gerçekleşmesi için sahip olduğu tüm potansiyelleri kullanacağını bildirdi.

Şehryari, iki ülkenin yüzyıllara dayanan yakın bağlara sahip olduğuna dikkati çekerek, “Sınır kapısı alanında işbirliğinin arttırılması ve sorunların çözülmesi iki ülkenin ekonomik hedeflerine ulaşılmasında etkili olabilir." dedi.

Türk Büyükelçi de bu görüşmede, "İran ve Türkiye halkı, yüzyıllar boyunca barış içinde yaşamaktadır, bu yakın münasebetler birçok ulus için örnek olabilir." ifadesini kullandı.

Derya Örs ayrıca, "İran'la ekonomik ilişkileri artırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu yönde elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

News Code 1877912
Muhammed BURHAN

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