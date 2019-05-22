TRT, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni ağırladı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Farazmand, Türkiye Radyo ve Televizyonu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’le bir araya gelerek, iki ülke arasındaki münasebetleri değerlendirdi.

İran ve Türkiye’nin iyi ilişkilere sahip olduğuna atıfta bulunan Farazmand, “TRT ve İran Devlet Televizyonu dahil olmak üzere iki ülkenin medya kuruluşları arasında olumlu bir yaklaşım izlenmektedir.” dedi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de iki ülkenin kültürel yakınlıklarına dikkati çekerek, “Türk TV kanalları İran kültürünün ana müşterileri arasında yer alıyor. İran filmleri de Türkiye'deki TV kanallarının yayın akışında özel bir yeri var" diye konuştu.