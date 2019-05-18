Rakka'da patlama: En az 20 YPG/PKK'lı terörist öldü

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye kuzeyindeki Rakka kent merkezinde gece geç saatlerde YPG/PKK'lı teröristlerin kullandığı sözde asayiş binası ile sözde askeri polis merkezinde iki patlama medyana geldi.

Bomba yüklü araçlarla yapıldığı tahmin edilen saldırılar sonucu en az 20 YPG/PKK'lı terörist öldü.

Kaynaklar, terör örgütünün patlamaların ardından alarma geçerek saldırıların yaşandığı bölgelere kimseyi yaklaştırmadığını bildirdi.

Münbiç ilçesinde de önceki gün YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde patlama meydana gelmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: Sabah