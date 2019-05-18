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18 Mayıs 2019 - 15:50

Rakka'da patlama: En az 20 YPG/PKK'lı terörist öldü

Rakka'da patlama: En az 20 YPG/PKK'lı terörist öldü

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Rakka'da medyana gelen iki patlamada en az 20 YPG/PKK'lı terörist öldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye kuzeyindeki Rakka kent merkezinde gece geç saatlerde YPG/PKK'lı teröristlerin kullandığı sözde asayiş binası ile sözde askeri polis merkezinde iki patlama medyana geldi.

Bomba yüklü araçlarla yapıldığı tahmin edilen saldırılar sonucu en az 20 YPG/PKK'lı terörist öldü.

Kaynaklar, terör örgütünün patlamaların ardından alarma geçerek saldırıların yaşandığı bölgelere kimseyi yaklaştırmadığını bildirdi.

Münbiç ilçesinde de önceki gün YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde patlama meydana gelmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: Sabah

News Code 1878704
Azar MAHDAVAN

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