Ensarullah'tan Suudi Arabistan'ın "Mekke" iddialarına tepki

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, Suudi Arabistan yetkililerinin Mekke’nin Yemen direniş güçleri tarafından hedef alınacağı iddialarını reddetti.

Abdulmalik el-Husi, “Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere karşı komplo kuranlardan istenirse Mescid-i Haram’a da aynı şeyi yapabilirler.” dedi.

Suudi medyasının iddialarını "büyük bir yalan" olarak nitelendiren el-Husi, Suudi rejiminin boş iddialar öne sürdüğünü belirtti.

Yemenli yetkili, "Hem ABD ve İsrail ile destekçileri hem de İslam’ın kutsal değerlerine şirk koşan DEAŞ ve tefircilerin kutsal mekanlar için büyük bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Ensarulllah Hereketi Lideri ayrıca “Suudi rejimi siyasi hedefleri için kutsal mekanları kullanıyor. Bu nedenle İslam’ın kutsallarını koruma konusunda güvenilir değil.” açıklamasında bulundu.