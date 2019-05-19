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19 Mayıs 2019 - 11:22

ABD, hatalı saldırıdan ötürü Irak'tan özür diledi

ABD, hatalı saldırıdan ötürü Irak'tan özür diledi

ABD yönetimi, geçen ay Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'te askeri bir aracın yanlışlıkla hedef alındığı hava saldırısından ötürü Bağdat yönetiminden özür diledi.

Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal Polis Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joey Hood, başkent Bağdat'taki Federal Polis Komutanlığını ziyaret etti. Hood, 24 Nisan'da düzenlenen ve 1 polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin yaralandığı hatalı saldırıdan ötürü ABD yönetiminin özür ve taziye dileklerini Federal Polis Komutanlığı'na iletti. 

Koalisyon güçleri bünyesindeki ABD uçakları, 24 Nisan'da Kerkük'te Federal Polis Komutanlığına ait askeri bir aracı yanlışlıkla hedef almış, saldırıda 1 polis ölmüş, 2 polis yaralanmıştı. 

Kaynak: Sputnik

News Code 1878719
Azar MAHDAVAN

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