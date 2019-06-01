İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!

Yeniakit'e göre, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Türkiye-İspanya ilişkileri hakkında değerlendirmede bulundu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 13 milyar avro düzeyine ulaştığını belirten Gonzalez-Barba, karşılıklı önemli yatırımların bulunduğunu söyledi.

Askeri ilişkileri de değerlendiren Gonzalez-Barba, Türkiye'nin NATO'dan talebi üzerine 2015'ten beri Adana'daki İncirlik Üssü'nde İspanya'ya ait Patriot hava savunma sisteminin konuşlu bulunduğunu hatırlattı.

Gonzalez-Barba, "Şu anda Patriot sisteminin 6 ay daha uzatılmasına yönelik karar sürecindeyiz." dedi.

İzmir'deki NATO Komutanlığında bir generalin komutasında 25 İspanyol askerin görev yaptığını kaydeden İspanya'nın Ankara Büyükelçisi, İspanyol savunma sanayi şirketlerinin Türkiye ile çalışmaları bulunduğunu belirtti.

Gonzalez-Barba, İspanyol mühendislik ve teknoloji şirketi Navantia'nın Türkiye'deki tersanede yapım aşamasında bulunan TGC Anadolu adlı uçak gemisinin tasarımı ve inşasından sorumlu olduğu bilgisini paylaştı.