Reuters’tan flaş iddia: Ankara’da kaygı var

Sözcü'ye göre, gizlilik kaydıyla Reuters’a konuşan iki Türk yetkili, Türk ordusuna karşı ABD’nin cezalandırıcı yaptırımlarının etkisine ilişkin duyulan kaygının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da aktarıldığını söyledi.

Yaptırımların Türkiye’nin savaş uçağı filosunu olumsuz etkileyebileceği ve ABD’den F-35 hayalet savaş uçaklarının satın alınmasını durdurabileceği biliniyor.

Haberde görüşüne yer verilen bir yetkili, “Üst düzey bazı yetkililer, S-400’lerin Türkiye’ye sevkıyatının en azından haziran ayı içerisinde gerçekleştirilmesine karşı çıkıyor. Üst düzey bir isim bu fikrini Erdoğan’a da iletti” dedi.

S-400’lerin hemen teslimatına karşı duran yetkililerin, NATO ile ilişkilerin kesintiye uğramasından, ABD yaptırımlarından ve ABD’den (olasılık) Patriot hava savunma sistemini satın alınmasının tamamen imkansız hale gelebileceğinden kaygı duyduğu belirtildi.

Türkiye geri adım atmaz

Reuters’a konuşan S-400 anlaşmasıyla ilgili bilgi sahibi diğer yetkili de, ABD’nin bu hamleye muhtemel yanıtına yönelik kaygıları teyit ederken, Türkiye’nin pozisyonundan geri adım atmayacağını vurguladı.

NATO üyesi bir Avrupa Birliği ülkesinin üst düzey bir savunma yetkilisi, S-400’lerin Türkiye’ye daha fazlasına mal olabileceğini savundu. Söz konusu yetkili, “NATO, Türkiye’yi satın almamaya zorlayamaz, fakat Ankara devam ederse (S-‘lerin satın alınmasının tamamlanması) İttifak’ın istihbarat paylaşımı ve başkaca savunma satın alımları üzerinde etkileri olabilir” dedi.

Taraflar nerede duruyor

ABD, Türkiye’yi NATO’nun güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almaktan vazgeçirmeye çalışıyor. Washington Yönetimi, S-400'lere ait radarların F-35'lere ilişkin gizli bilgileri ele geçirebileceğini ve bu nedenle de uçakların Türkiye'ye teslim edilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Bu kapsamda son olarak ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 750 milyon dolarlık savunma bütçe tasarısına “Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmediği takdirde Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığının sonlandırılmasını” içeren bir madde ekledi.

Türkiye ise S-400'ler ile F-35'lerin birbirine engel olmayacağını, F-35'lerin Rusya'nın sınırında S-400 konuşlandırdığı Norveç'te uçmasının bir sakınca olarak görülmediğini savunuyor.