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4 Haziran 2019 - 15:47

Donald Trump Londra'da protesto edildi

Donald Trump Londra'da protesto edildi

ABD Başkanı Trump, daha başlamadan tepkileri üzerine çektiği İngiltere ziyaretinin ikinci gününde başkent Londra'da protesto ediliyor.

Sputnik'e göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaret dün protesto gösterileri eşliğinde başladı. Bugün ise binlerce kişinin Londra sokaklarında Trump'ı protesto etmesi bekleniyor. Trump karşıtı gösteride ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de bir konuşma yapacak.

Göstericiler TSİ 13.00'da Londra'nın merkezindeki Trafalgar Meydanı'nda toplanarak Parlamento Meydanı'na yürümeye başladı.

Parlamento Meydanı'na yürüyen göstericiler 'bebek Trump' balonunu da yine havalandırdı.

News Code 1879048
Muhammed BURHAN

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