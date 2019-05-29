Hamas: İlerideki olası çatışmada Tel Aviv'i hedef alacağız

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail’e karşı son çaışmalarda ortaya koyduğundan daha fazla güce sahip olduğunu söyledi.

Sinvar ileride herhangi bir olası çatışmada Tel Aviv’i uzun menzilli füzelerle hedef alacaklarını açıkladı.

Yahya Sinvar ayrıca “2012’de çıkan çatışmada direniş güçleri Tel Aviv’i 17 adet füzeyle hedef alırken bu sayı 2014 yılında 107’ye yükseldi. İlerideki harhangi bir olası çatışmada da bu sayı artacak.” diye konuştu.