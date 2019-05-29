Erdoğan ile Trump görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin detayları Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan ve Trump'ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır.Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.

Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

İki lider, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır."

AA