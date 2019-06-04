Erdoğan: S-400'lerle ilgili geri adım atmamız söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

* (Bayramlaşma rekoru oldu mu?' sorusuna) 30 binin üzerine çıkmadık mı? Demek ki bayram namazına alışman lazım. 30 binin üzerinde olduğunu arkadaşlar söylüyorlar. Aksatmadan bayramlaşmamızı yapmış olduk. Bu da öyle zannediyorum ki anlamlı bir buluşma oldu. Her şeyden önce, Ramazan Bayramımızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara Rabbimin bizleri kavuşturmasını özellikle niyaz ediyorum. Alem-i İslam'ın, tüm insanlığın birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum.

* (Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasına ilişkin tartışmalar) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil.

* Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot'lar konusunda bize Amerika tarafından maalesef böyle bir S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkumuz.

* Şu anda Suriye üzerinde, İdlib üzerinde, Münbiç, üzerinde, Fırat'ın doğusu üzerinde ilgi alakası olan malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülkeyle Türkiye olarak biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir.

* Amerika'nın terör örgütlerine desteği üzüntü verici.