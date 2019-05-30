ABD yönetiminin eylemleri uluslararası barış ve güvenliği ihlal ediyor

Resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Norveç’i ziyaret eden İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpiş, bu ülkenin Dışişleri Bakanı Eriksen Soreide ile bir araya geldi.

Felahatpişe görüşmede Norveç'in uluslararası barış ve güvenliğin gelişmesi yönündeki endişelerine değinerek, bu ülkeyi nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesi konusunda verdiği desteklerden dolayı takdir etti.

Norveç’in ABD’nin tek taraflı politikalarına ve İran’a karşı yaptırımlarına dikkati çeken Felahatpişe, “ABD’nin eylemleri uluslararası barış ve güvenliği ihlal ediyor ve tüm uluslararası anlaşmalara aykırıdır” dedi.

Felahatpişe bu doğrultuda uluslararası barış ve güvenliğin korunması için Avrupa ülkelerinin diplomatik görevlerini daha fazla yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı, İran’ın Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere bölgede güvenliğin sağlanması için terörizmle mücadelesindeki rolüne atıfta bulunarak, Norveç’in en kısa sürede bölgede barış ve güvenliğin gelişmesine katkıda bulunması için INSTEX'e katılarak nükleer anlaşmayı destekleyeceği umudunda olduğunu dile getirdi.

Norveç Dışişleri Bakanı da ülkesinin nükleer anlaşmayı desteklemeye devam edeceğini belirtti.