İran "Akıllı Sınır Güvenlik Sistemi"ne geçecek

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Falahatpişe, dün Sistan ve Belucistan eyaletinde düzenlenen silahlı terör saldırısını değerlendirdi.

Öğrenci Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan Falahatpişe, söz konusu terör eylemini “kör saldırı” olarak yorumlayarak, “Şu anda sınırın ötesinde yüzlerce intihar bombacısı İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı eylem hazırlığında. Güvenlik güçleri ve sınır muhafızlarımız bunlara karşı fedakarlıkla mücadele veriyor. Teröristlerin ‘kör saldırı’ya başvurması ise onların güçsüz olduklarını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Felahatpişe, “Düşmanların İran'a karşı hazırladığı terör saldırsı projesi göz önüne alındığında, sınır güvenliği bütçesinin iki katına çıkarılması gerekiyor. Sınır güvenliğinde şimdiki eski yöntemlerden çok sayıda ülkelerin uyguladığı ‘Akıllı Sınır Güvenlik Sistemi’ne geçeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Hükümetten bu çalışmayı finanse etmesini beklediklerini ifade eden Falahatpişe, "Meclisten de böylesi terörist saldırılarla baş etmek için gerekli bütçeyi onaylamasını talep ediyoruz." diye konuştu.