Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonu şampiyonu Liverpool

NTV'ye göre, iki İngiltere Premier League ekibinin karşılaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ipi göğüsleyen taraf Liverpool oldu.



Atletico Madrid'in sahası Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk gol maçın hemen başında geldi. İlk düdükten 25 saniye sonra Tottenham penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Mohamed Salah ağları sarstı ve Liverpool henüz 2. dakikada öne geçti.



Karşılaşmanın kalan dakikaları ise beklentilerin uzağında, düşük tempoda geçti. İki ekibin de tehlikeli hücumlar gerçekleştirmekte zorlandığı karşılaşmanın son dakikaları ise daha hareketli geçti.



Tottenham daha fazla risk aldığı dakikalarda fırsatlar bulsa da Alisson Becker başarılıydı. Maça son noktayı 87. dakikada Divock Origi koydu. Jan Vertonghen'in uzaklaştırmak istediği topla Tottenham ceza sahası dışında buluşan Joel Matip, müsait pozisyondaki Origi'yi gördü ve Origi Liverpool'u rahatlatan golü attı.



Karşılaşma Liverpool'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı ve Jurgen Klopp'un öğrencileri ipi göğüsleyen taraf oldu. Böylelikle geçen sezon finalde Real Madrid'e kaybettiği turnuvada Liverpoool, tarihindeki 6. şampiyonluğunu ilan etti.