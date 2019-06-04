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4 Haziran 2019 - 13:40

Afganistan'da bayram namazı çıkışında bombalı saldırı

Afganistan'da bayram namazı çıkışında bombalı saldırı

Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde bayram namazı çıkışında cami kapısında düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde bayram namazı çıkışında cami kapısında düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Bağlan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmet Cavid Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklete yerleştirilen bombanın, ilçe merkezindeki bir caminin kapısında bayram namazı çıkışında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Beşarat, 12 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

News Code 1879045
Muhammed BURHAN

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