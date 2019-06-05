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5 Haziran 2019 - 11:48

Mescid-i Aksa'da Bayram namazı

Mescid-i Aksa'da Bayram namazı

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile İsrail'e bağlı Filistin kentlerinde yaşayan 120 bin Filistinli bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

AA'ya göre, Bayram namazını Mescid-i Aksa'da eda etmek için sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan Filistinliler, yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Mescid-i Aksa'nın da içerisinde yer aldığı "Eski Şehir" sokaklarında namaz saatine yakın yoğunluk daha da arttı.

Bayramlıklarını giyen Filistinli çocukların da aileleriyle birlikte bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya geldiği görüldü.

Her zaman olduğu gibi erkekler bayram namazını Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi ve avlusunda, kadınlar ise Kubbetu's Sahra ve avlusunda kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 120 bin Müslüman bayram namazını Aksa'da eda etti.

News Code 1879058
Azar MAHDAVAN

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