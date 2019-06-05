Mescid-i Aksa'da Bayram namazı

AA'ya göre, Bayram namazını Mescid-i Aksa'da eda etmek için sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan Filistinliler, yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Mescid-i Aksa'nın da içerisinde yer aldığı "Eski Şehir" sokaklarında namaz saatine yakın yoğunluk daha da arttı.

Bayramlıklarını giyen Filistinli çocukların da aileleriyle birlikte bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya geldiği görüldü.

Her zaman olduğu gibi erkekler bayram namazını Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi ve avlusunda, kadınlar ise Kubbetu's Sahra ve avlusunda kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 120 bin Müslüman bayram namazını Aksa'da eda etti.