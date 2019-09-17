İran ve Rusya bankaları birbirine bağlandı

Dün akşam Ankara'da açıklamada yapan İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Hemmati, İran ile Rusya bankalarının birbirine bağlandığını duyurdu.

İran Merkez Bankası’nın Mali Telekomünikasyon Sistemi (SEPAM) ile Rus bankalarına bağlandığını belirten Hemmati, “Bu sistemin kullanımı Avrasya Birliği üye devletleri arasındaki ticari işlemleri kolaylaştırabilir ve ticaretin gelişmesine yardımcı olabilir.” dedi

Hemmati ayrıca Ankara’da gerçekleşen İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinde iki ülkenin bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yapıldığını aktardı.

Bunlara ilave olarak İran Merkez Bankası Başkanı, iki liderin Tahran ile Moskova arasında ulusal para birimiyle ticaret konusunda mutabık kaldığını dile getirdi.