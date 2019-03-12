Irak, İran'a enerji borcunun bir kısmını ödedi

Irak ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani’ye eşlik eden İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Hemmati, Bağdat’ta Iraklı mevkidaşı Ali Allak ile görüştü.

Bu görüşmede son aylarda İran ve Irak merkez bankaları arasında sağlanan anlaşmaların uygulanması üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Bankacılık konuların ele alındığı görüşmede, İranlılara ticari kolaylıklar, iki ülke bankaları arasında broker işbirliğinin kurulması ve Irak’ta İran bankalarının şubelerinin açılması etraflıca konuşuldu.

İran Merkez Bankası’na göre, Irak hükümetinin İran'dan aldığı elektrik ve doğalgazın 4 milyar dolarlık kısmını ödediğini bildirdi. Ödenen 4 milyar dolara rağmen 8 milyar dolar daha borcun kaldığı belirtildi.