İran ile Umman arasındaki ticari ilişkiler artacak

Bankacılık ve ticaret konularını görüşmek üzere Salı günü Umman'a giden İran Merkez Bankası başkanı Abdul Nasır Hemmeti, Umman Sanayi ve Ticaret Bakanı Qays bin Muhammed el-Yusuf ile görüştü.

Hemmati, Umman'ın Tahran ile ticari ve bankacılık ilişkilerini ABD'nin azami baskısına rağmen sürdürdüğünü belirterek, Umman'ın İran için önemli bir stratejik ortak olduğunu söyledi.

Karşılıklı ticarette özel sektörünün kapasitesi ve işbirliğinin önemine değinen Hemmati, "Şu anda ABD'nin maksimum baskı politikası başarısız olmuştur. İran ve Umman arasındaki ilişkilerin uzun ve tarihi geçmişi göz önüne alındığında, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek gerekiyor." ifadelerinde bulundu.

Ummanlı yetkili de ülkesinin Tahran ile ticari ilişkilerini genişletmek için elinden geleni yapacağını bildirdi.