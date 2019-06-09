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9 Haziran 2019 - 14:14

Türk gemisi Filistin kıyılarında yandı

Türk gemisi Filistin kıyılarında yandı

İsrail gazetesi Haaretz, Filistin kuzeyindeki Haifa açıklarında bir Türk gemisinin yandığını duyurdu.

Sözcü'ye göre, İsrail’in çok okunan İngilizce gazetelerinden Haaretz, Türkiye’den çıkan bir geminin işkal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Haifa açıklarında yandığını yazdı. 

Haaretz’de yer alan habere göre, sivil kargo şilebinin Haifa’nın birkaç kilometre açıklarında alev aldığı açıklandı. MSC Canberra isimli geminin Türkiye’den çıktığı ve Hayfa Limanı’na girmek üzere olduğu açıklandı.

İsrail basını gemide kaç kişinin bulunduğuna dair net bir bilginin olmadığını ve dolayısıyla yaralanan olup olmadığının bilinmediğini aktardı. Yangında bir terör ya da saldırı şüphesi bulunurken, The Times of Israel isimli yayın kuruluşu İsrail rejimi yayın yasağı getirdiğini duyurdu.

Sivil kargo şilebinin Hayfa’nın birkaç kilometre açıklarında alev aldığı açıklandı. MSC Canberra isimli geminin Türkiye’den çıktığı ve Hayfa Limanı’na girmek üzere olduğu açıklandı.

News Code 1879121
Azar MAHDAVAN

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