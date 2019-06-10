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10 Haziran 2019 - 09:07

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma!

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma!

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker yaşamını yitirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan  ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Elşen Halilov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi.

Açıklamada, bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına  taziye dileklerinde bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada  ise ateşkes ihlalinin Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları görüşmesi  öncesinde yapıldığı ifade edilerek, saldırının Ermenistan'daki savaş taraftarlarınca bilinçli şekilde düzenlendiği kaydedildi.

Saldırı ile müzakere sürecinin baltalanması ve bölgede gerginliğin  artırılmasının amaçladığı belirtilen açıklamada, tüm sorumluluğun Ermenistan  yönetiminde olduğu vurgulandı.

AA

News Code 1879137
Muhammed BURHAN

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