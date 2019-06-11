Petrol yaptırımları Çin'in bazı rafinerilerini kapatma noktasına getirdi

Reuters’in haberine göre, İran’dan petrol ithalatı seviyesinin gerilmesi Çin’de baız rafinerileri kapatma noktasına getirdi.

Yaptırımların ardından Çin'in İran’dan ham petrol ithalatı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 11 oranında azalarak 43.730 milyondan 40.123 milyon tona geriledi.

2019 yılının ilk beş ayında Çin'in petrol ihracatının 6.17 milyon tondan 4.49 milyon tona düştüğü için ülke ekonomisi zora girdiği belirtiliyor.

İran petrolünün en büyük müşterisi olan Çin yaptırımlardan önce gündelik olarak 650 bin varil petrol alırken ABD yaptırımlarından sonraki dönemde bu rakamlar düşmüştür.

Çin petrol ticaretinde ABD'nin İran yaptırımlarına uymayı eddederek, ülkedeki özel sektörden İran’dan petrol almaya devam etmelerini istemişti.

İran'ın petrol satışını sıfırlamak isteyen ABD yönetimi geçenlerde İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamıştı.