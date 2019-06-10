Ülkeyi petrolsüz yönetmek mümkün mü?

İran İslami Şura Meclisi Araştırma Merkezi, hükümet bütçesinde petrol gelirlerini kullanmama planı ile ilgili bir yazı yayınladı. Bu plana göre, ülke bütçesi petrol satışından gelecek gelire dayanmıyor.

Sermaye kazançlarından, değerli gayrimenkul ve pahalı emlaklardan vergi alma ve ithalatı düzgün şekilde yönetme gibi konulara değinen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Hiçbir ekonomist ekonomik yaptırımların sürmesini desteklememektedir. Ekonomik yaptırımlar, ülkenin üretimini zayıflatmakta ve halkın kısa ve uzun vadeli refahını azaltmaktadır.

Aslında, ülkenin zayıf olan ekonomik yapısı ülkeyi savunmasız bir hale getirmiş. Bunun için karşı taraf İran ekonomisini hedef almaya odaklanmıştır.

Karşı tarafı başlattığı petrol oyununda hezimete uğratmak yaptırım savaşını kazanmanın temel yoludur.

İran ekonomisinin yapısını düzeltme ve on yıllardır petrolden bağımsızlık hedeflerini gerçekleştirme konusunda bu plan büyük bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Açıkçası, bu plan çerçevesinde İran'ın petrol ihracatını sıfırlayacağı söz konusu değil. Tersine ülke ihtiyaç duyduğu kadar petrol ihraç etmeye devam edecektir. Plana göre, sıfır petrol ihracatı durumunda bile ödemeler dengesini ve döviz piyasasını yönetme olasılığı vardır.

Hükümet bütçesiyle ilgili hazırlanan planda petrol gelirleri bütçede yer almıyor ve bu gelirler bütçe dışı fonlara tahsis ediliyor.

Ülkenin ambargolara karşı koruyacak dayanıklı bir yaptırm karşıtı yaklaşıma başvurması büyük önem taşıyor."

İran'ın petrol satışını sıfırlamak isteyen ABD yönetimi geçenlerde İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamıştı.