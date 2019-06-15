ABD Irak'a yaptırım muafiyetini uzattı

ABD, İran’dan elektrik ile doğalgaz ithal edebilmesi için Irak’a yaptırımlardan 90 gün için daha muafiyet verdi.

Bağdat hükümetinden bir yetkilinin Agence France-Presse'e verdiği bilgiye göre, Washington yönetiminin Irak'a İran'a yaptırımlardan 90 gün için daha muafiyet verdiğini duyurdu.

Iraklı yetkili, "Ülkemiz, üç ay daha İran’dan elektrik ve gaz ithal edebiliyor. Çünkü İran'dan enerji alımına çok ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

ABD yönetimi geçenlerde İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye (Hindistan, Çin, Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Tayvan ve Japonya) muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamıştı.