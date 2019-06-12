Ruhani: Amerikan baskısının gücü sona ermiştir

Bugün gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD’nin İran’a uyguladığı azami baskıyı eleştiren Ruhani, “Tüm bu baskılar ve kötü niyetli kişilerin kara kampanyalarına rağmen durumumuz gayet iyi. Elbette ki bu sözüm tüm sorunların çözüldüğü ve zorlukların kalktığı anlamına gelmez.” dedi.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“Hiç kuşkusuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ulusuna karşı yaptığı eylemler ekonomik terörizmin en açık örneklerinden biridir ve onlar İran halkına karşı çalışan cellatlar olarak tarihe geçecektir.”

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass’ın Tahran ziyaretine değinen Ruhani, “Bir Avrupa ülkesinin dışişleri bakanının açık bir şekilde müttefikleri olan ABD'nin seçtiği yolu yanlış olarak tanımlaması ve tarihi bilen kişilerin azami baskının bu ülke halkı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını bildiğini söylemesi başkalarının İran halkının büyüklüğüne itiraf ettiği anlamına geliyor ve çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerikan baskısının gücünün bittiğini belirterek, "Bugün, halkımız 6 ay ve bir yıl önceye göre daha iyi durumda ve huzur içinde." diye konuştu.