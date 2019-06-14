Ruhani: ABD bölge ve dünya istikrarı için ciddi bir tehdit

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kırgızistan’ın ev sahipliği yaptığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’nde konuşma yaptı.

Ruhani, “Geçtiğimiz son iki yılda ABD hükümeti, ekonomik, mali ve askeri kapasitesini kullanarak agresif bir yaklaşım benimsemiş. Bu ülke tüm uluslararası düzenlemeler ve kuralları çigneyerek dünyanın istikrarına ciddi bir tehdit olşuşturmuştur.” dedi.

Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

“ŞİO Zirvesi uluslararası toplum daha önce benzeri görülmemiş zorluklarlar ve sorunlarla karşı karşıya geldiği bir durumda yapılmakta. Terörzim uluslararası toplumu, dünyadaki tüm ülkelerin istikrarını, güvenliğini ve çıkarlarını ciddi bir şekilde tehdit etmektedir.”

Dünyaya seslenen Ruhani, “Bugün hepimiz Doğu'dan Batı'ya kadar radikalizmin tehlikesine karşı birleşmek zorundayız.” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın Irak ve Suriye'de barış için mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Afganistan'da, Birleşmiş Milletlerle radikalizmle mücadelede yapıcı bir rol oynadık. Yemen'e de barış sağlamak için çalışmaktan çekinmedik. İkili ve bölgesel diyaloglar başlatmak için komşularımıza kapılarmızı açık tuttuk, hatta Filistin sorununun çözümü için refranduma gidilmesini önerdik. Hiçbir ulusu denize döküp boğulmasını istemiyoruz.”

İran’la yapılan nükleer anlaşmayı çok taraflı diplomasinin kazanımı olarak nitelendiren Ruhani, anlaşmada kalan tarafların taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Hasan Ruhani, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun 15 raporla İran’ın nükleer anlaşmaya bağlılığını doğruladığını bildirdi.

ŞİÖ Zirvesi’nde Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'ın devlet başkanı ve Hindistan'ın başbakanı katılacak. İran, Afganistan, Belarus ve Moğolistan liderleri de gözlemci sıfatıyla yer alıyor.

Bölgede barış, güvenlik ve istikrarın ortak sağlanması ve sürdürülmesi ve ülkeler arasında karşılıklı güven ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesini öngören ŞİÖ, Rusya, Çin, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın katılımıyla Çin'in Şangay kentinde 15 Haziran 2001'de resmen kurulmuştu.