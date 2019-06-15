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15 Haziran 2019 - 12:02

Ruhani: İran, Afganistan'ın güvenlik ve istikrara kavuşmasını istiyor

Ruhani: İran, Afganistan'ın güvenlik ve istikrara kavuşmasını istiyor

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın Afganistan’da barış, istikrar ve güvenliğin kurulmasından yana olduğunu söyledi.

Bu sene 5'incisi Tacikistan'ın başkenti Duşanba'da düzenlenen "Asya'da İşbirliği Ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'na katılmak için bu ülkeyi ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü.

Ruhani görüşmede, “İkili ve bölgesel ilişkileri geliştirmek için taşımacılık gibi birçok alanda kayda değer kapasiteye sahibiz. Bunların İran-Afganistan Ortak İşbirliği Komisyonu’nun gündeminde tutulması gerekiyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, iki ülkenin bölgede terörizmin kökünü kazıma çabasına dikkati çekerek, “İran ve Afganistan dahil olmak üzere bölgedeki ülkelerin güvenliği birbirine bağlıdır. Bu nedenle istikrarın kurulması bölge ülkelerinin işbirliğine dayanmaktadır.” ifadelerinde bulundu.

Afganistan'ın kalkınması ve istikrarı için ülkedeki tüm etnikler ve siyasi grupların katkı sağlaması gerektiğinin altını çizen Ruhani, özel sektörlerin ticari ilişkilerin geliştirilmesine teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

News Code 1879264
Ruya FEREYDUNI

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