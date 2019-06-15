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15 Haziran 2019 - 09:59

Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber7'e göre, Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü  eyalete bağlı Güneydoğu Maluku bölgesinin 216 kilometre güneydoğu açıklarında  olan depremin, yerin 144 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı  vermedi.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde  meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu  ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi  hayatını kaybetmişti.

News Code 1879255
Azar MAHDAVAN

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