  1. Toplum
17 Haziran 2019 - 10:19

Venezuela’da otobüs kazası:18 ölü

Venezuela’da otobüs kazası:18 ölü

Venezuela’da lastiği patlayan bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

TRT'nin Venezuela basınından aktardığı habere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Zulia eyaletine bağlı Rosario de Perija kenti dışında seyir halindeki bir yolcu otobüsünün lastiği patladı.

Sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan otobüs bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yaralı kurtulan yolculardan biri, kazanın hemen öncesinde mola verildiğini bu yüzden yolcuların büyük kısmının uyanık olduğunu aktardı. Moladan sonra harekete geçen otobüsün lastiğinin patladığını belirten yolcu, otobüsün yuvarlandığı şarampolde bir ağaca çarparak durabildiğini vurguladı. 

News Code 1879299
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler