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15 Haziran 2019 - 14:35

Suudi Arabistan’a büyük şok! İptal ettiler

Suudi Arabistan’a büyük şok! İptal ettiler

Belçika’da Danıştay, Suudi Arabistan’a silah ihracatı yapan FM Herstal ve CMI isimli iki firmanın lisanslarını iptal etti.

Haber7'e göre, Belçika hükümeti FN Herstal ve CMI isimli iki silah satıcısı şirketin ihracat ruhsatlarını iptal etme karar aldı. Arap ülkeleriyle ticaret anlaşmaları bulunan bu iki şirket için alınan kararın, özellikle Suudi Arabistan’ın temel haklar konusuna tam olarak saygı göstermemesi nedeniyle alındığı belirtildi.

Aynı şekilde Suudi Arabistan güvenlik güçleri için hafif zırhlı araçları donatmak için üretim yapan CMI Defense'ın silah ihracat lisansları da iptal edildi.

Lisanslar aslında 2018 yılının Haziran ayında askıya alınmıştı. Konuyu Danıştay’a taşıyan şirketler, uygulamada, ortaya konan kriterlerin bazılarının dikkatli bir incelemeden geçirilmediğini iddia ediyordu.  Kararın Danıştay’a taşınması üzerine Danıştay ise İki şirketin ihracat lisanslarını iptal etme kararını onadı.

News Code 1879269
Azar MAHDAVAN

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