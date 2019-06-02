Suudi Arabistan, bölgedeki gerginliği arttırıyor

Al Nashra sitesinin aktardığı habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, “Suudi Arabistan, bölgedeki gerginliği daha da arttırıyor” dedi.

Abdüsselam ayrıca bölgedeki krizin Suudi Arabistan tarafından daha karmaşık bir hale gelmesine rağmen Riyad yönetiminin bu krizin çözülmesi için İslam ve Arap ülkelerinin herhangi bir arabulucuk teklifini kabul etmeğini söyledi.

Arap ülkelerinin Yemen ve bölgedeki sorunların farkında olduğunu belirten Ensarullah Hareketi Sözcüsü, söz konusu ülkelerin Yemen'deki gelişmelerin karşısında sessiz bir tutum sergilemesini eleştirdi.