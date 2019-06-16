Yemen'den Suudi Arabistan'a uyarı

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ı direniş güçleri tarafından daha sert tepkiler alacağı konusunda uyardı.

Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın Abha ve Cizan havaalanlarına karşı yapılan İHA'lı operasyonların başarılı olduğunu söyledi.

Seri, "Suudi Arabistan’ı kuşatmalarını ve saldırılarını sürdürmesi takdire daha sert yanıtlarla karşılaşacağı konusunda uyarıyoruz.” dedi.

Yemen ordusu Suudi ve BAE kaoalisyonun bu ülkeyi kuşatmasına karşılık olarak Suudilerin havalimanlarına İHA’lı operasyon yapmaktadır.