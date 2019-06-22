Yemen halkından Suudi Arabistan karşıtı protesto

Al Masirah kanalında yer alan habere göre, Yemen’ın liman kenti Hudeyde'de çok sayıda kişinin katılımıyla Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine karşı protesto gösterileri düzenlendi.
Suudi Arabistan karşıtı gösterilere on binlerce vatandaş katıldı.
Gösteriye katılan protestocular, Suudi rejiminin sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef almasını şiddetle kınayarak, ülkelerini savumaya devam edeceklerini vurguladılar
Bu geniş çaplı gösterilerde ABD'nin bölgedeki eylemlerine tepkiler dikkat çekti.
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