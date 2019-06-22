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22 Haziran 2019 - 11:52

Yemen halkından Suudi Arabistan karşıtı protesto

Yemen halkından Suudi Arabistan karşıtı protesto

Yemen halkı, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin sürügelen cinayetlerini protesto etmek için “Hudeyde” kentinde geniş çaplı gösteri düzenledi.

Al Masirah kanalında yer alan habere göre, Yemen’ın liman kenti Hudeyde'de çok sayıda kişinin katılımıyla Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Suudi Arabistan karşıtı gösterilere on binlerce vatandaş katıldı.

Gösteriye katılan protestocular, Suudi rejiminin sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef almasını şiddetle kınayarak, ülkelerini savumaya devam edeceklerini vurguladılar

Bu geniş çaplı gösterilerde ABD'nin bölgedeki eylemlerine tepkiler dikkat çekti.

News Code 1879429
Ruya FEREYDUNI

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