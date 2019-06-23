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23 Haziran 2019 - 10:14

Yemen ordusu güçlerince 8 Suudi askeri öldürüldü

Yemen ordusu güçlerince 8 Suudi askeri öldürüldü

Yemen ordusu ve gönüllü halkı birlikleri tarafından yapılan operasyon sonucu en az 8 Suudi askeri etkisiz hale getirildi.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen ordusu ve gönüllü halk birlikleri, Necran vilayetinde yer alan Sudeys bölgesinde yeni bir operasyon düzenleyerek 8 Suudi askeri etkisiz hale getirdi.

Yemen füze birliği de geçenlerde “Zelzal-1” balistik füzeyle Suudilerin Necran’daki askeri üssünü hedef almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) son yayınladığı 65 sayfalık raporda, Yemen’deki durumu dünyanın en kötü insani krizi olarak nitelendirdi. Bu raporda ülke genelinde 20 milyondan fazla insanın güvenli gıdaya ulaşamadığı, yaklaşık 10 milyondan fazla insanın açlık ve kıtlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

News Code 1879445
Ruya FEREYDUNI

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