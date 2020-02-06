ABD, Korgeneral Süleymani'ye yönelik suikast ile çöküşün eşiğine geldi

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada ABD’nin Şehit Korgeneral Kasım Süleymani’ye yönelik suikastını değerlendirdi.
Tuğamiral Hanzadi, ABD birliklerinin bölgeden çıkarmasıyla ilgili "ABD, şehit Korgeneral Kasım Süleymeni'ye yönelik aptalca eylemiyle çöküşün eşiğine geleceğini bilmiyordu" dedi.
İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD tarafından Bağdat Havaalanı'nda suikasta uğramıştı.
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