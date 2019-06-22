İranlı komutan: Savaşa karşıyız; fakat ülkeyi savunmaya hazırız

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’na (İRNA) konuşan Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade, ülke hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen Amerikan İHA’sına dair açıklamalarda bulundu.

ABD’nin insansız hava aracıyla (İHA) uluslararası kuralları çiğnediğini belirten Tuğgeneral Hacizade, Devrim Muhafızlarının yasal olarak buna karşılık verdiğini söyleyerek, "Belki de Amerikalıların bu hatası (İran hava sahasına izinsiz girmesi) bir general veya birkaç operatör tarafından yapılmış olabilir." dedi.

"İran olarak savaşa karşıyız; ancak bütün gücümüzle ülkeyi savunmaya hazırız." diyen Tuğgeneral Hacizade, sözlerine şöyle devam etti:

“İran olarak, ülke hava sahasınının ihlal edilmesine böyle karşılık veririz. Böylesi ihlaller tekrarlandığı durumda bizim de tepkimiz aynen tekrarlanacaktır."

Hiçbir ülkenin İran’a savunma ekipmanı sağlamadığına dikkati çeken Tuğgeneral Hacizade, "İhtiyaç duyduğumuz bütün savunma teçhizatlarını kendimiz ülkede üretiyoruz." ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı, Perşembe günü izinsiz ülke hava sahasına giren ABD İHA’sını tamamen yerli yapım savunma sistemiyle hedef aldıklarını duyurdu.