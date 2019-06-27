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27 Haziran 2019 - 13:54

İranlı yetkiliden Trump'ın yeni yaptırım kararına tepki

İranlı yetkiliden Trump'ın yeni yaptırım kararına tepki

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni yaptırım kararına tepki gösterdi.

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan kişisel twitter hesabı üzerinden bir yazı paylaşarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni yaptırım kararına tepki gösterdi.

Emir Abdullahiyan’In paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Trump’ın kurtulmasının tek yolu İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin mantığıyla İran ulusuna karşı tavrını değiştirmektir.”

Emir Abdullahiyan,  paylaştığı tweette, Trump'ın Devrim Lideri’nin yaptırım listesine dahil edilmesinden bahsetmek konumunda olmadığını belirterek, “Trump sadece Ayetullah Hamanei’nin özel ilgisini çekmek istiyor; ancak cevabını çoktan almıştır” diye yazdı.

News Code 1879542
Ruya FEREYDUNI

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