İran'dan ABD'nin yeni ek yaptırım kararına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD’nin yeni ek yaptırım kararına tepki gösterdi.

Musevi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“İran Devrim Lideri ile Dışişleri Bakanına yapılan sonuçsuz yaptırımlar âciz kalan Amerikan hükümeti ile diplomasi yolununun tam olarak kapatılması anlamına geliyor. Trump hükümeti, küresel barış ile dünya güvenliğini sağlamak için kurulan tüm uluslararası mekanizmaları yok etmeye çalışıyor.”

ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Devrimi Lideri'ni de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.