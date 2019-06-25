ABD'nin yeni yaptırım kararı uluslararası ilke ve kurallara aykırı

Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki göstererek, İranlı üst düzey yetkililerin aleyhindeki yeni yaptırımların İran egemenliğinin yanı sıra uluslararası ilke ve kurallara aykırı olduğunu belirtti.

Kedhodayi’nin paylaşımında, "BM Antlaşması ve diğer uluslararası belgelerin tüzüğü ile ruhu, üyelerin ilişkilerinde tehdit ve zorbalığa başvurulmaktan kaçınılması gerektiğine vurgu yapıyor." belirtildi.

Kedhodayi, BM Antlaşmasına göre, ülkelerin başka devletlerin iç işlerine karışmaması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni yaptırımlar içeren kararnameyi imzalamıştı.