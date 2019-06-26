ABD, Zarif'e yönelik yaptırımla diplomatik çalışmalarını zedelemeye çalışıyor

İran Meclisi Nükleer Komitesi Başkanı Mücteba Zünnur, ABD’nin yeni ek yaptırımları ile Dışişleri Bakanı Zarif'e yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

Öğrenci Haber Ajansı’na (ISNA) açıklama yapan Mücteba Zünnur, “Sayın Zarif’in yaptırım listesine dahil edilmesi için ne terörist ne kaçakçı ne de İran Silahlı Kuvvetleri mensubu. Bunlar ABD’nin yaptırımlarının verimsiz olduğu kanaatine vardığını işaret ediyor. Onlar diplomatik çalışmalarımızı zedelemek için ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni ek yaptırımlara onay vermişti. Amerikan basını İran Dışişleri Bakanı Zarif'e yönelik yaptırımlar da kapıda olduğunu aktarmıştı.