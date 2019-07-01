INSTEX İran’ın beklentilerini karşılamıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki bazı konuları değerlendirdi.

Avrupa ödeme sistemi INSTEX'in mevcut işlemlerinin İran’ın beklentilerini karşılamadığını belirterek, “Görüşmeler devam ediyor. Mesajlarımızı Avrupalılara ilettik. Onlara 10 gün süre tanıdık. Umarız Avrupalılar nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesi için en doğru ve en önemli kararları alırlar” dedi.

“Eğer İran’ın beklediği kararlar alınmazsa tabii ki İran 7 Temmuz’a kadar (anlşamadaki bazı taahhütlerini azaltmak yada askıya almak için) ikinci adımını atacaktır” diyen Musevi, Avrupa tarafından ciddi adımların atıldığı takdirde Tahran'ın aldığı kararları durdurabileceğini, aksi takdirde devam edeceğini bildirdi.