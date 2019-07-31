Almanya'nın eski Tahran Büyükelçisi INSTEX'in yeni yöneticisi oldu

Avrupa’nın İran’la ticaret için kuracağı Ticari İşlemleri Destekleme Kurumu’nun (INSTEX) yöneticisi değişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Almanya'nın eski Tahran Büyükelçisi Bernd Erbel, Intex'in yeni yöneticisi olarak atandı. Bu konu hakkında İran’a bilgi verildi.” ifadesine yer verildi.

2009-2013 yılları arasında Almanya’nın Tahran’daki Büyükelçisi olarak görev yapan 1947 doğumlu Erbel, Farsça, Arapça ve İngilizce’yi ileri düzeyde biliyor.

Almanya, Fransa ve İngiltere, ABD'nin İran'a yaptırımlarının etkisini azaltmak için INSTEX adında bir sistem kurdu.