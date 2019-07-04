İran'dan Fransa'nın nükleer anlaşma açıklamasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, dün gece Fransız mevkidaşının nükleer anlaşma açıklamasına tepki gösterdi.

Seyyid Abbas Musevi, “Nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerinizi yerine getirdiğiniz sürece biz de ona bağlı kalarak aynen sizin gibi yerine getireceğiz.” dedi.

Fransız yetkili, İran'dan nükleer anlaşmada belirtilen düzeyde uranyum zenginleştirme işlemine geri dönmesini istemişti.

İran Avrupa ülkelerine verdiği 60 günlük sürenin 7 Temmuz'da dolmasının ardından Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinde ikinci aşamaya geçeceğini bildirmişti.