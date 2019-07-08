İran'dan İngiltere'ye gerilimi artırma uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Musevi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un diplomatik danışmanının yakında İran'a ziyarette bulunacağını duyurdu.

Abbas Musevi, İngiltere ordusuna bağlı kuvvetler tarafından Cebelitarık Boğazı'nda el konulan "Grace 1 adlı tankerle ilgili olarak şunları konuştu:

"Şu anda tankerin destinasyonu hakkında bilgim yok; ancak öne sürülen iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bu tanker dev bir petrol tankeri ve Suriye'deki limanların hiçbiri böyle bir tankeri yanaştıracak kapasiteye sahip değildir.

İngiliz hükümetinden bu yasadışı eylemi en kısa sürede durdurmasını istiyoruz. Çünkü gerilimi daha da arttıracak bu deniz korsanlığını kabul etmiyoruz. Onlara gerekli uyarıları verdik."

Yürütülen nükleer anlaşma müzakereleri hakkında Musevi, “Müzakerelerde taahhütlerin nasıl yerine getirileceği konuşuldu ve Sayın Irakçi’nin dediğine göre anlaşmaya ne bir kelime eklenecek ne de ondan bir kelime silinecek.”

Musevi ayrıca, "Eğer Amerika Birleşik Devletler nükleer anlaşmaya geri dönmek isterse, İran halkına yönelik yaptırım politikasına ve ekonomik teröre bir an evvel son vermesi lazım.” ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşma konusunda İran’ın ne dost ülkesi Çin ile Rusya ne de Avrupa taraflarına umut bağlamadığını aktaran Musevi, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim için önemli olan kalan tarafalrın vaatlerini yerine getirmesidir. Kimsenin İran’ı oyun kartı olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bağımsız Kararlarımızı ulusal menfaatler çerçevesinde alacağız.”

Musevi, Nükleer anlaşmayla ilgili olarak dün İran tarafından başlatılan "2'inci Adım" eylem planına dair, “60 günlük süre tamamlandıktan sonra taahhütleri azaltma yönünde üçüncü adımımızı güçlü biçimde atacağız . Eğer diğer taraflar bu süre içinde ciddi bir şekilde hareket etmeden sırf konuşmaya devam ederse, 3'üncü Adım'ı da daha kararlı olarak atacağız." diye konuştu.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu’nun bir sonraki toplantısının Temmuz’un sonunda yapılacağını duyuran Abbas Musevi, bu kritik toplantının detaylarının daha sonra açıklanacağını söyledi.